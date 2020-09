Covid, Papa: no a interessi di parte per il vaccino

Roma, 9 set. (askanews) - Udienza Generale di Papa Francesco nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico Vaticano, incentrata sulla pandemia a cominciare da un monito ai fedeli a stare distanziati per evitare i contagi, ma anche ai paesi che vorrebbero accaparrarsi i vaccini. "La crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia colpisce tutti; possiamo uscirne migliori se cerchiamo tutti insieme il bene comune. Purtroppo - ha aggiunto il Pontefice - assistiamo all'emergere di interessi di parte. Per esempio, c'è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini e poi venderli agli altri.

Le immagini di Vatican News, www.vaticannews.va