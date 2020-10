Covid, all'Ospedale Bambino Gesù 800 tamponi rapidi al giorno

Roma, 23 ott. (askanews) - Ottocento tamponi al giorno, prenotazioni evase in 24-48 ore e risultati al massimo nell'arco di un paio di giorni, su piattaforma web attraverso la carta della Salute. Ecco l'iter per il tampone molecolare o per quello antigienico, il cosiddetto tampone rapido, per i bambini da 0 a 6 anni presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Completamente gratuiti.

La dottoressa Marta Cioffi Degli Atti è responsabile di Percorsi clinici e Epidemiologia del Bambino Gesù, ci spiega il percorso:

"Il genitore che ha una ricetta del suo pediatra o di un medico personale per un tampone può chiamare il Cup, il numero 06.68181 e avrà un appuntamento per accedere all'ambulatorio dedicato ai tamponi, dal lunedi al venerdì dalle 14 alle 18 sede San Paolo, e tutti i giorni nella sede di Palidoro".

La prescrizione è obbligatoria, il medico deve indicare se richiede il tampone antigenico o molecolare. "Il pediatra utilizza dei criteri per la scelta dell'uno o dell'altra, legati anche alla presenza eventuale di sintomi o un contatto stretto con un positivo confermato". "L'esecuzione del tampone è nello stesso modo sia antigenico che molecolare, stesso tipo di prelievo. Il test di prima scelta è antigenico, se questo fosse positivo, viene effettuato un test molecolare di conferma".

Il servizio al Bambino Gesù è attivo dai primi di ottobre e la macchina gira a pieno ritmo. "L'ospedale processa in media circa 800 tamponi al giorno, di questi circa 300 sono in ambulatori dedicati all'esecuzione di tamponi, i positivi sono circa 1,8%. Chiaramente sono dati in evoluzione, potranno cambiare in futuro".

Che differenza c'è tra il tampone molecolare e quello antigenico? "Ricordiamo che il tampone è lo stesso, il tipo di manovra che viene effettuata è la stessa, una procedura molto rapida che viene eseguita senza grandi disagi. Il test antigenico va a ricercare una proteina della superfice vitale, mentre il test molecolare cerca il materiale genetico del virus. Come indicazione il test molecolare è un test che viene svolto nelle persone che hanno sintomi o che devono essere ricoverati; il test antigenico è di prima scelta, screening, è veloce e più facilmente eseguibile anche in contesti diversi".