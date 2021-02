Covid, musica e balli a Milano per addio a zona gialla. Da oggi Navigli a numero chiuso

Si è accesa anche una rissa tra alcuni giovanissimi, presto sedata dall'intervento dei carabinieri, ieri sera sulla Darsena a Milano, dove centinaia di giovani hanno dato vita ad un 'rave party' improvvisato con musica ad alto volume e balli nell'ultimo sabato di 'zona gialla', prima del passaggio in 'arancione' della Lombardia previsto per lunedì 1° marzo. Proteste dei residenti e indignazione sui social, dove il video è diventato subito virale. Come prima conseguenza da oggi Navigli e Darsena saranno a numero chiuso, con accessi controllati. Il Codacons ha annunciato che presenterà un esposto per “concorso in epidemia” (video Ansa)Per approfondire: Cosa si può fare in zona rossa, arancione, gialla