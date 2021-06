Covid, Melbourne estende il lockdown di una settimana 02 giugno 2021

(LaPresse) - Il lockdown anti-Covid a Melbourne, seconda città più grande dell'Australia, sarà esteso per una seconda settimana a causa delle preoccupazioni per un crescente cluster di infezioni da Coronavirus. Ad annunciarlo il premier ad interim dello stato di Victoria. James Merlino ha confermato che la città rimarrà in isolamento per altri sette giorni da venerdì, ma le restrizioni sulla pandemia saranno allentate in altre parti dello stato.