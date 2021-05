Covid, Mattarella: "La pandemia ci ha ricordato il rispetto per scienza" 25 maggio 2021

(LaPresse) "È importante dedicarsi con grande attenzione alla ricerca. Il rispetto per la scienza è un elemento da preservare, come la pandemia ci ha ricordato", a dirlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Cremona all’inaugurazione del nuovo campus Santa Monica dell’Università Cattolica. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE