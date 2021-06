Covid, lockdown in Malesia dopo la crescita dei contagi 01 giugno 2021

(LaPresse) - I centri commerciali e la maggior parte delle attività in Malesia sono state chiuse dopo il secondo lockdown deciso per affrontare un peggioramento della pandemia di coronavirus che ha portato il sistema sanitario sull'orlo del collasso. Il primo ministro Muhyiddin Yassin ha ceduto alle crescenti richieste di chiusura su larga scala dopo che le infezioni giornaliere hanno raggiunta quota 9mila. Muhyiddin ha annunciato un nuovo pacchetto di incentivi da 40 miliardi di ringgit (9,7 miliardi di dollari) per attutire le ricadute del blocco.