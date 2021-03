Covid. Locatelli: variante inglese contagia di più i bambini

oma, 2 mar. (askanews) - Pur se si registra un aumento nei casi

in età pediatrica "questo non significa che il contagio si associ a malattie più importanti. Fortunatamente i bambini restano risparmiati da forme gravi". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"La variante inglese - ha spiegato - non mostra resistenze alla protezione dei vaccini in uso nel Paese, per quella brasiliana ci sono segnalazioni di reinfezioni ma nessuna pubblicazione scientifica in merito, quindi il dato andrà verificato. In ogni caso anche eventuali reinfezioni non si dovrebbero connotare con forme di particolare gravità".