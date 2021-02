Covid, in Liguria i vaccini agli over 80 partono con Renzo Piano

Genova, 12 feb. (askanews) - Anche in Liguria sono iniziate le vaccinazioni contro il Covid-19 per gli over 80. Il primo a essere vaccinato alla Casa della Salute di Genova Quarto è stato l'architetto genovese Renzo Piano.

"Non ho sentito niente, me lo avete fatto davvero?", ha scherzato l'archistar 83enne dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. "Voglio rivolgere un appello ai miei coetanei fatelo questo vaccino perché è importante per voi e per gli altri e mi ha fatto ricordare quando eravamo bambini, il vaccino allora era un dono che si aspettava con ansia, e ha funzionato, ci ha protetti. Allora c'erano altre malattie come la poliomielite, il tetano, il morbillo, è importante, allora ci affidavamo con gioia, fatelo ancora. E ditelo ai giovani perché noi siamo i saggi".

Al lancio della campagna vaccinale per gli over 80 c'erano anche il presidente della Regione, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci.