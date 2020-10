Covid, Lamorgese: inviati 100 militari in Campania, già operativi

Roma, 21 ott. (askanews) - Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha inviato 100 militari in Campania a supporto dei controlli sui territori e per il rispetto delle ordinanze anti Covid che vedono in Campania l'attuazione, dal 23 ottobre, di un coprifuoco dalle 23 alle 5. L'annuncio della stessa ministra Lamorgese:

"Li abbiamo già mandati, sono già arrivati domenica sera per i servizi necessari per evitare la diffusione della pandemia, d'accordo con il prefetto e il presidente della Regione hanno già iniziato i servizi".

Prevedete anche in altre Regioni?

"Attualmente li abbiamo previsti solo in Campania e quindi sono arrivati a Napoli".