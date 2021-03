Covid, l’onda lunga delle varianti tra vaccini e prevenzione 04 marzo 2021

Diventano più scuri i colori delle Regioni di pari passo con il peggioramento della curva dei dati statistici relativi ai contagi. È l'effetto delle varianti che rappresentano in molte parti del territorio nazionale la parte preponderante delle infezioni. Come contrastare questa ondata? Quale forza hanno i vaccini contro la variante inglese? È davvero necessario implementare nuovi ritrovati contro il coronavirus? Se ne parla in questo videoforum condotto da Marco lo Conte con la prof. Maria Rescigno immunologa del'Humanitas e Luca Salvioli del Sole 24 Ore coordinatore di #Lab24.