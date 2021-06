Covid, Italia ha numeri da zona bianca 05 giugno 2021

Frena ancora il Covid in Italia: l'ultimo report diffuso dal Ministero della Salute certifica che tutte le regioni hanno numeri da “zona bianca”. Da lunedì promosse in questo colore anche Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, da metà giugno tutto il Paese dovrebbe ritrovarsi in fascia bianca, con la conseguente eliminazione della maggior parte delle restrizioni. In rivolta ci sono però i gestori delle discoteche, ancora fermi al palo. "Se entro il prossimo 21 giugno, con l’eliminazione definitiva del coprifuoco, il Governo non si esprime anche per la nostra ripartenza, decideremo di riaprire indistintamente dal primo luglio", avverte il sindacato delle sale da ballo.