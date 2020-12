Covid, l'infettivologo Galli: sarò tra i primi a vaccinarmi il 27

Roma, 22 dic. (askanews) - L'infettivologo Massimo Galli sarà tra i primi a vaccinarsi per il Covid-19. Lo ha rivelato lui stesso, intervistato a L'Aria che tira Su La7.

"Innanzitutto faccio outing e dico che, a meno che non cambi qualcosa a livello organizzativo, il 27 dicembre in Lombardia sarò uno dei primi a fare il vaccino. Il concetto è mandare un messaggio forte e chiaro: inizia la vaccinazione e io me la faccio subito, credo sia corretto da parte di chi è stato coinvolto anche nella comunicazione, diamo un segnale forte per far vedere che ci si crede. Il punto però - ha sottolineato Galli - non è tanto vaccinare il personale sanitario, quelli che sono molto in prima linea e devono essere tutelati, la cosa complessa è estendere auspicabilmente il prima possibile la vaccinazione all'intera popolazione. E delle abbondanti dosi che ci saremmo assicurati, noi, come l'Europa, ci sono delle falle e dei ritardi".