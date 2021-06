Covid, l'indice Rt scende a 0,68 04 giugno 2021

(LaPresse) - L'indice Rt del contagio in Italia scende a 0,68, rispetto allo 0,72 della scorsa settimana. Cala anche l'incidenza: 32 casi ogni 100 mila abitanti. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale sul virus del ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanita. Tutte le regioni sono a basso rischio: in nessuna viene superata la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. E da lunedì Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto entrano in zona bianca mentre il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, preannuncia che se il trend sarà confermato a metà giugno tutta l'Italia sarà bianca.