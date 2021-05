Covid, indice Rt a 0.78 21 maggio 2021

Cala ancora l'indice Rt in Italia, che raggiunge lo 0.78 questa settimana. L'Italia dovrebbe quindi passare interamente in zona gialla: a breve qualche regione dovrebbe vedere anche la zona bianca. Sono intanto 5.741 i nuovi casi Covid-19 (4.178.261 dall’inizio della pandemia) e 164 i morti nelle ultime 24 ore, secondo il report del ministero della Salute, con il totale dei decessi che tocca quota 124.810. Continua, intanto, il calo dei ricoverati. Sono 99 in meno i pazienti in terapia intensiva con 1.544 posti occupati negli ospedali italiani.