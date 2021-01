La virologa Ilaria Capua ospite di Giovanni Floris a Di Martedì su La7: “La priorità in questo momento è tenere le persone fuori dagli ospedali, i medici e gli infermieri sono allo stremo, bisogna aiutarli. Non credo che in questo momento sia prioritario vaccinare gli insegnanti, perché gli insegnanti non sono quelli che vanno a finire in ospedale, in ospedale ci vanno altre persone”.