Covid, Guzzini Confindustria Macerata: se qualcuno muore pazienza

Milano, 15 dic. (askanews) - "Io penso che le persone sono un po' stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà pazienza. Così diventa una situazione impossibile per tutti". La frase è stata pronunciata dall'imprenditore Domenico Guzzini, presidente di Confindustria Macerata in occasione dell'evento "Made For Italy per la Moda". Nel passaggio lamentava le chiusure decise dal governo per l'emergenza coronavirus in vista delle feste.

"Ci aspetta un Natale molto magro perché stanno pensando di restringere ulteriormente, e questo significa andare a bloccare un retail che si stava rialzando per la seconda volta da una crisi e lo stanno mettendo nuovamente in ginocchio", ha detto.

Dopo le polemiche, Guzzini si è scusato: "Sinceramente chiedo scusa a tutti e in particolare alle famiglie toccate dal dramma del Covid, per la frase che ho pronunciato ieri nel corso del Forum Made For Italy. Ho sbagliato nei contenuti e nei modi. Parlavo della vita aziendale e delle prospettive del lavoro e invece, preso dalla discussione, ho fatto un'affermazione sbagliata, che non raffigura il mio pensiero né tantomeno quello dell'Associazione che rappresento". "Sono molto addolorato - ha spiegato - per la mia dichiarazione che, quando ho riascoltato, ho realizzato quanto fosse grave e distante da ciò che penso, cioè che il bene più importante della vita di ognuno di noi siano la salute e la famiglia."