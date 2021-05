Covid, Gimbe: in un mese quasi dimezzati ricoveri e intensive

Roma, 13 mag. (askanews) - Scendono ancora i nuovi casi e i decessi e, soprattutto, in un mese si sono quasi dimezzati i ricoveri e le terapie intensive. Secondo i dati del monitoraggio indipendente del coronavirus in Italia della Fondazione Gimbe, nella settimana 5-11 maggio 2021 i morti per il virus sono calati del 15,4%, rispetto alla precedente; -15,1% i ricoveri in intensiva, -19% i nuovi casi e -12,1% i casi attualmente positivi.

"L'ulteriore calo dei nuovi casi settimanali - ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe - riflette gli ultimi effetti di 6 settimane di un Italia tutta rosso-arancione. I trend sono in riduzione in tutte le Regioni. Continua, tuttavia, a salire leggermente l'Rt medio calcolato dall Istituto Superiore di Sanità sui casi sintomatici".

Sul fronte vaccini secondo i dati della Fondazione a un mese e mezzo dalla fine del semestre devono essere ancora consegnate circa 50 milioni di dosi, quasi due terzi di quelle previste dal Piano vaccinale. Ancora scoperta 1 persona su 4 nella fascia 70-79 e 1 su 2 nella fascia 60-69. Per Gimbe è necessario integrare la prenotazione volontaria con un sistema a chiamata attiva, un'adeguata campagna di comunicazione istituzionale e strategie di persuasione individuale. E sulla possibile revisione del sistema delle Regioni a colori, si suggerisce di mantenere lo stesso impianto, ormai rodato, procedendo a un rapido restyling per le soglie dell'indice Rt, riducendone il "peso" per assegnare il colore e integrando tra i parametri gli indicatori relativi alle coperture vaccinali.