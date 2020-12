Covid, Franceschini: oltre 11 miliardi per la cultura e turismo

Roma, 29 dic. (askanews) - "Abbiamo impegnato 11 miliardi di euro per sostenere le imprese e i lavoratori del settore del turismo e della cultura e per attraversare questo deserto dell'emergenza Covid" ha detto il ministro per i Beni Culturali e il Turismo Dario Franceschini.

"Sappiamo che alla fine di questa traversata i settori della cultura e del turismo torneranno a essere importanti e centrali nella vita e nell'economia del Paese come lo sono stati prima dell'emergenza".