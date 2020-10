Covid, a Firenze proteste contro le chiusure: scontri e feriti

Firenze 31 ott. (askanews) - Notte di proteste e scontri a Firenze. Come testimoniano le immagini sui social, un corteo non autorizzato nel centro storico contro le chiusure decise dal governo a causa del coronavirus è stato fermato dalla polizia. Almeno 20 i fermati, alcuni agenti sono stati feriti. "Non è così che si manifestano le proprie ragioni, non è così che si dà voce alla sofferenza. È solo violenza fine a se stessa, gratuita.", ha scritto il sindaco Nardella su Facebook.

Firenze è solo l'ultima delle città dopo Napoli, Torino e Milano ad essere teatro di violente proteste contro i decreti del governo. Una situazione che preoccupa 200 sindaci di tutta Italia, e di tutti i colori politici, che hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio Conte. "L'ultimo Dpcm - scrivono - contiene norme dirompenti, che per milioni di lavoratori e imprenditori significano fallimento, povertà e disagio sociale" e chiedono provvedimenti concreti di sostegno all'economia.