Covid, Figliuolo: campagna vaccini procede. In arrivo 5 mln dosi

Roma, 22 apr. (askanews) - La campagna vaccinale procede regolarmente: "Bisogna andare avanti in maniera costante e continua, in modo tale da incrociare sempre le capacità vaccinali con il numero di dosi in arrivo. A parte le dosi che sono in arrivo o già arrivate, 1 milione e mezzo di Pfizer e le prime 180 mila di Johnson e Johnson, dal 27 al 29 arriveranno a livello nazionale oltre 2 milioni e mezzo di dosi, e poi dal 30 aprile al 4 maggio arriveranno ulteriori 2 milioni e mezzo, quasi 2 milioni e 600 mila dosi". Così il commissario straordinario per l'emergenza, generale Francesco Figliuolo, in Basilicata insieme al Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, dove hanno visitato gli hub vaccionali di Matera e Potenza.

"Con il dottor Curcio, capo della Protezione civile - ha detto Figliuolo secondo quanto riferisce la Regione Basilicata -, stiamo facendo un giro di verifica del buon andamento della campagna vaccinale e degli aspetti organizzativi. Ieri la Basilicata ha fatto un ottimo stress test, che è stato un successo perché ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissato arrivando a 3.700 vaccinazioni fatte. Sulla vaccinazione agli over 80 la Basilicata sta andando molto bene ed è in pieno obiettivo perché è sopra l'80 per cento, di questo sono contento, dobbiamo continuare con un ritmo un po' più spedito sui fragili e devo dire che anche sugli over 70 la Basilicata è sopra la media in questo momento. Sono contento anche di vedere che c'è un'attività di tracciamento ben fatta".