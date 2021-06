Covid, Figliuolo: "A fine giugno saremo più al sicuro" 03 giugno 2021

(LaPresse) "Le proiezioni che ho mi portano a 20milioni di dosi, certo sarebbe stato meglio averne 40, ma ritengo che alla fine di giugno potremo essere ancora più al sicuro". Lo ha detto generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza, in occasione dell'inaugurazione dell'hub vaccinale Unipol per l'Emilia Romagna. "Ovviamente non dobbiamo fermarci nelle somministrazioni. Non vorrei si passasse da un'ondata di euforia a un relax verso le vacanze, che poi ci ritroviamo il virus a ottobre", ha aggiunto Figliuolo.