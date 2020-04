Covid: ecco il primo comune del milanese che fa i test sierologici di Rosalba Reggio 16 aprile 2020

Il comune di Cisliano, nel milanese, ha deciso di sottoporre il 20% della popolazione a test sierologici per l'individuazione degli anticorpi contro il coronavirus. Da questi esami, che valutano IGM e IGG, dovrebbero arrivare informazioni importanti per far ripartire le attività con maggiore tranquillità e consapevolezza.