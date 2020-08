Covid e scuola, 2,4 milioni di banchi. Azzolina: già a settembre

Roma, 13 ago. (askanews) - Banchi anti-covid per le scuole italiane, mascherine e distanziamento. Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, annuncia che i nuovi banchi per le scuole "arriveranno anche a settembre. Penso che comprare 2,4 milioni di banchi sia un risultato enorme", afferma in una intervista al Corriere della Sera, sottolineando che l'anno scolastico ricomincerà "il 14 settembre".

"Nessuno di noi pensa che si possa tornare a un lockdown generalizzato - ha aggiunto - siamo più preparati. E laddove si verificasse qualche caso locale, abbiamo considerato il rischio chiusura e preparato gli strumenti per affrontare la situazione".

Sulle mascherine a scuola, spiega Azzolina, "il Cts mi ha appena dato conferma che va indossata nelle situazioni di movimento. Ma se nelle aule si riesce a mantenere un metro di distanza, una volta seduto al banco lo studente può abbassare la mascherina".

Sono undici le imprese vincitrici del bando per produrre 2,5 milioni di banchi, monoposto e con le rotelle. La gara si è chiusa e ora...tutti a lavoro per la produzione.