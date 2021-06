Covid, Draghi: "L'Italia è viva e forte e ha voglia di ripartire" 01 giugno 2021

(LaPresse) "L'Italia è viva, forte, e ha tanta voglia di ripartire. I mesi della pandemia sono stati molto duri – per i lavoratori e per le imprese. Ma, grazie ai sacrifici degli italiani e alla forte accelerazione della campagna vaccinale, abbiamo davanti una fase nuova. Una fase di ripresa e fiducia, su cui costruire un Paese più giusto e più moderno. E liberare le energie che sono rimaste ferme in questi mesi". Lo dice il premier Mario Draghi parlando a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena in occasione di una visita agli impianti industriali di un complesso produttivo del distretto ceramico modenese.