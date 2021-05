Covid, Draghi: "Continuate a usare la mascherina" 20 maggio 2021

(LaPresse) - "Mi raccomando, continuate a usare la mascherina, riapertura non significa abbandono dei comportamenti di attenzione essenziali come mascherina, distanziamento, areazione". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa dopo l'ok del Cdm al Dl Sostegni bis.