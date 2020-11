Covid, De Luca: governo ha perso 2 mesi, meglio che vada a casa

Roma, 13 nov. (askanews) - Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si scaglia contro l'operato del governo, accusandolo di aver perso due mesi preziosi con misure "sminuzzate" per contrastare il coronavirus.

"Noi, Regione Campania, eravamo per chiudere tutto a ottobre. La posizione della Campania era questa, semplice, chiara, abbiamo sempre dichiarato chiudere tutto per un mese per avere un'operazione di freno del contagio e per poter arrivare al Natale in condizioni di sostenibilità. Il governo ha fatto un'altra scelta, ha deciso di fare iniziative progressive di prendere provvedimenti sminuzzati, facendo la scelta della cd risposta proporzionale. Una scelta totalmente sbagliata perché il contagio aumenta in maniera lineare ma esponenziale. Questa scelta fatta dal governo ha fatto perdere due mesi preziosi nel corso dei quali abbiamo avuto un incremento drammatico dei contagi e dei decessi".

Poi l'attacco al governo: meglio che vada a casa: "Alla lista degli sciacalli si aggiunge un tale, di nome Di Maio. In questi giorni ho avuto modo di dire a qualche esponente del Pd che se bisogna stare al governo con questi personaggi, per quanto mi riguarda, è meglio mandare il governo a casa. Se ci sono ministri come Spadafora che ha raccontato solo bestialità fino alla settimana scorsa, oppure signori come Di Maio. Quest'ultimo l'ho sfidato in un dibattito pubblico già anni fa e rinnovo l'invito per un confronto, in diretta, sperando che non faccia il coniglio come negli anni precedenti. Salvando 3-4 ministri, per il resto, questo non è un governo. Invece di andare allo sbaraglio sarebbe preferibile un governo che non produca il caos che invece è stato prodotto nel nostro Paese".