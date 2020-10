Covid, Conte: situazione critica sui trasporti, nonostante sforzi

Roma, 13 ott. (askanews) - "Sicuramente la situazione è critica, al di là di tanti sforzi sia sui protocolli per il contingentamento sia per gli sforzi di tante amministrazioni di sfalsare, dosare ingressi uscite. E' chiaro che ci sono dei momenti in cui è inevitabile l'affollamento, dobbiamo evitarlo".

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante

una conferenza stampa a palazzo Chigi per parlare del nuovo Dpcm.

"Continueremo a monitorare la questione e a investire per

consentire che chi va sui mezzi pubblici lo faccia in condizioni

di sicurezza", ha aggiunto.