Covid, Conte: rispettiamo le regole per evitare nuovo lockdown

Roma, 14 ott. (askanews) - Rispettare le regole, per evitare un nuovo lockdown. Il premier Giuseppe Conte, a margine di un evento a Capri, chiede a tutti i cittadini un impegno serio e ai politici uno stop alle polemiche.

"Continua questa curva che sta lentamente ma progressivamente crescendo, è la ragione per cui abbiamo adottato misure restrittive. Non ci ha fatto piacere, ma dobbiamo rispettare queste regole più restrittive. Oggi c'è un nuovo innalzamento, ma c'è anche un record dei tamponi, è chiaro che è una situazione che non può non preoccuparci, e che ci spinge a rispettare tutte le regole. Non faccio previsioni per Natale, faccio previsioni delle misure più idonee e sostenibili per prevenire un lockdown, ma dipenderà molto dal comportamento della comunità nazionale. Questa è una partita in cui vinciamo tutti, o perdiamo tutti. Non potete pensare che ci sia il governo che risolva il problema.

"Questa nuova ondata la affronteremo insieme, e smettiamola di far polemiche, discorsi astratti, discussioni. Qui bisogna essere concreti, perché se cresce il numero dei contagiati, cresce il numero delle persone delle terapie intensive, andremo di nuovo in difficoltà. Dobbiamo arrestare questa curva".

E su possibili lockdown regionali, il premier ha sottolineato: "Collaborare, collaborare, collaborare con le Regioni. Misure restrittive non appena se ne presentasse la necessità".