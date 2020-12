Roma, 19 dic. (askanews) - "Il 27 dicembre, noi in Italia, avremo in Vaccine Day. Ovviamente non risolveremo il problema il 27 dicembre. Interverremo con un piano vaccinale che abbiamo già anticipato: dobbiamo trovare in questa certezza la forza di chiudere questo brutto capitolo insieme". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.