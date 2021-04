Covid, Cardiologa: "Quattro mesi dopo Covid avevo ancora dispnea, rinata con riabilitazione" 30 aprile 2021

"La riabilitazione neuromotoria e respiratoria è necessaria per risolvere i problemi respiratori, sia per riacquistare la forza muscolare dopo la malattia: io sono alla quarta seduta e mi sento già molto meglio”. Lo riferisce Maria Antonietta Bressan, cardiologa ed ex direttore del Pronto soccorso all’IRCCS San Matteo di Pavia, reduce dal Covid e ora impegnata nella riabilitazione.