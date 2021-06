Covid, cambiano le regole in zona gialla 01 giugno 2021

(LaPresse) Da oggi cambiano le regole in Italia per la zona gialla: si torna a bere il caffè al banco e consumare nei locali e nei ristoranti anche al chiuso. Intanto da ieri tre regioni sono in zona bianca, Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, dove saltano tutte le restrizioni, compreso il coprifuoco. Resta comunque l'obbligo di mascherina, anche al ristorante se ci si alza dal tavolo. Ieri numeri incoraggianti: 1820 casi, uno dei numeri più bassi dalla fine del 2020, 82 le vittime in 24 ore. Calano ancora ricoveri e terapie intensive.