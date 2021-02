Covid, Bertolaso: vaccinare 10 milioni di lombardi entro giugno

Milano, 2 feb. (askanews) - "In Lombardia tutti dovranno dare il loro contributo per vaccinare 10 milioni di italiani auspicabilmente entro l'inizio dell'estate". Lo ha detto Guido Bertolaso, da oggi consulente di Palazzo Lombardia per la campagna vaccinale anti Covdi-19. "Se arrivano i vaccini... Perché se non abbiamo la materia prima diventa un esercizio complesso", ha aggiunto Bertolaso che ha poi precisato: "Avremo febbraio-marzo critico, ma da aprile in poi saremo inondati di dosi di vaccini".