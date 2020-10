Covid, balzo dei contagi: + 19.143 nelle ultime 24 ore, 91 morti

Roma, 23 ott. (askanews) - Nuovo forte balzo dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 19.143 nuovi positivi e 91 morti, quest'ultimo dato in calo rispetto ai 136 di ieri. E' salito però anche il numero di tamponi, oltre 182mila. Ma aumentano i ricoveri, 855 in più; più 57 le terapie intensive. E il tasso di positività si attesta al 10,5% (+1,1%).

In Lombardia si registra ancora il maggior numero di casi, oltre 4.900 in più di ieri, 2.280 in Campania, 2.032 in più in Piemonte, 1.550 in Veneto e 1.389 nel Lazio. Numeri che preoccupano anche se inferiori ad altri paesi europei come Francia, Spagna e Gran Bretagna. Le terapie intensive però secondo il report settimanale del Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri sono già occupate al 15% da pazienti Covid.

Intanto, oltre 100 scienziati e docenti universitari hanno fatto un appello al capo dello Stato Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte affinché si prendano "misure drastiche nei prossimi 2-3 giorni per evitare centinaia di decessi al giorno". "Riteniamo doveroso e urgente esprimere la nostra più viva preoccupazione in merito alla fase attuale di diffusione della pandemia" hanno scritto, riferendosi alle stime diffuse dal fisico Giorgio Parisi, presidente dell'Accademia dei Lincei, secondo cui a metà novembre in Italia si potrebbero contare 500 morti al giorno.