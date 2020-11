Covid, Arcuri: da fine gennaio vaccino per 1.7 mln italiani

Roma, 12 nov. (askanews) - "Abbiamo iniziato ad occuparci del vaccino. Non solo, come facciamo da tempo, del sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, ma anche e soprattutto della logistica e dell'effettiva distribuzione delle prime dosi di vaccino che saranno presto disponibili per gli italiani. Confidiamo di vaccinare i primi italiani alla fine di gennaio. Partiremo, nella prima fase con una campagna che riguarderà 1,7 milioni di concittadini per poi arrivare progressivamente ad una fetta più ampia". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel punto stampa settimanale.