Covid, ancora 364 morti 30 aprile 2021

Sono 13.844 i nuovi casi di Covid-19 in Italia a fronte di 350.034 tamponi processati con un tasso di positività al 3,9%. Secondo l’ultimo bollettino le vittime sono 364 registrate nelle ultime 24 ore. Rispetto ai 12.074 nuovi positivi di ieri sono dunque incrementati i contagi ma sono diminuiti i decessi: erano 390 quelli registrati martedì. Per quanto riguarda i numeri ospedalieri, nel saldo tra ingressi e uscite sono diminuiti di 75 unità i pazienti ricoverati nelle terapie intensive dove attualmente si trovano 3.076 persone. Intanto è scontro nella maggioranza per il nuovo decreto anti Covid: si discute del pass sanitario e del coprifuoco.