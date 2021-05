Covid, 3.224 casi su 252.646 tamponi. 166 i morti 25 maggio 2021

(LaPresse) - Restano bassi i numeri della pandemia in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 3.224 nuovi casi di coronavirus a fronte di 252.646 tamponi effettuati (mentre ieri era stato di 2.490 contagi su 107.481 test). Il tasso di positività si attesta all'1,3%, in calo rispetto al 2,3% del giorno precedente. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 166 decessi. In terapia intensiva sono ricoverati 1.323 pazienti (-59) Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate nelle ultime 24 ore sono 447.270. La popolazione vaccinata sale così al 17,6% del totale.