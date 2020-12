Covid: 20.709 contagiati, tasso di positività si attesta al 10%

Roma, 2 dic. (askanews) - 20.709 contagiati e 684 morti nelle ultime 24 ore. Con un lieve incremento di casi positivi di Covid 19 rispetto a ieri ma a fronte di un maggior numero di tamponi, 207.143. I dati dell'ultimo bollettino sulla situazione coronavirus in Italia confermano una diminuzione della circolazione del virus.

Il tasso di positività è infatti sceso al 10%. Resta ancora alto il numero di decessi ma in diminuzione rispetto ai 785 di ieri.

Prosegue anche il calo degli ospedalizzati: -47 terapie intensive e -357 ricoveri. Numeri incoraggianti in attesa del nuovo Dpcm del governo con le misure e i divieti per le festività, per evitare che gli sforzi fatti nelle ultime settimane vengano vanificati.

Tra le Regioni, solo la Lombardia è sopra quota 3.000 casi, con 3.425 positivi in più; seguita dal Veneto con 2.782. Tutte le altre sono sotto i 2.000.