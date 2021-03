Covid-19: Sardegna e Molise in arancione, Campania resta rossa

Roma, 19 mar. (askanews) - La mappa dell'Italia a colori vede passare in area arancione le regioni Sardegna e Molise. Un doppio salto, da zona bianca ad arancione, per la Regione guidata da Christian Solinas (Partito d'azione Sardo), il quale aveva varato un'ordinanza per proibire ai possessori di seconde case di riversarsi sull'isola nelle prossime settimane e in vista della Pasqua.

Lo ha comunicato il ministro della Salute Roberto Speranza, il quale, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, sta per firmare le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo.

Dati in miglioramento invece per il Molise, che da rosso passa in arancione. Prorogata invece l'ordinanza in scadenza che mantiene la Campania in area rossa.

Restano in zona rossa anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, probabilmente fino al 29 marzo.