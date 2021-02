Covid-19, passano in arancione Campania, Emilia Romagna e Molise

Roma, 19 feb. (askanews) - Aumentano i contagi da Covid-19: 15.479 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 348 i morti. Lieve aumento delle terapie intensive, +14, ma in calo i ricoveri (-132).

Oltre 297mila i tamponi effettuati, il tasso di positività risale al 5,2% (+0,4%). La regione con l'incremento maggiore è la Lombardia con 3.724 nuovi contagi, seguita da Emilia Romagna, Campania e Piemonte.

In base ai dati e alle indicazioni della cabina di Regia, il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà l'ordinanza in vigore a partire da domenica 21 febbraio per cui tre Regioni passano dalla zona gialla all'arancione: sono Campania, Emilia-Romagna e Molise.