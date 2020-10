Covid-19, il Papa all'udienza del mercoledì: Lontani ma vicini

Città del Vaticano, 21 ott. (askanews) - Papa Francesco all'inizio dell'udienza generale del mercoledì in aula Paolo VI spiega ai fedeli la nuova modalità dell'incontro per tenere conto del distanziamento sociale.

"Voi siete separati, con la mascherina, e io sono qui un po' distante, e non posso fare quello che faccio sempre: avvicinarmi a voi. Perchè succede che ogni volta che mi avvicino voi venite tutti insieme, si perde la distanza e c'è pericolo per voi. Mi spiace fare questo ma è per la vostra sicurezza. Invece di venire vicino ci salutiamo da lontano, ma sappiate che io sono vicino a voi con il cuore".

Poi l'attenzione di Papa Francesco è stata attirata dal pianto di un bambino.

"Quando in chiesa succede questo piangere un bambino, sentire che lì c'è la tenerezza di una mamma - e grazie per la tua testimonianza - che è il simbolo della tenerezza di dio con noi,

mai far tacere un bambino che piange in chiesa mai".