Covid-19, Ilaria Capua: una terza ondata? E' naturale che ci sarà

Roma, 9 dic. (askanews) - E' naturale che ci sia una terza ondata di Covid-19, ha detto la virologa Ilaria Capua, ospite a "DiMartedì" su La7, augurandosi che possa essere meno forte anche grazie alle misure di prevenzione messe in atto.

"Le pandemie fanno così - ha detto - sono dei fenomeni trasformazionali che sono causate da uno spill over di uno sciame virale all interno di una popolazione vergine che si adatta come può; noi abbiamo messo in atto misure che hanno arrestato la corsa ma l obiettivo del virus è continuare a correre, per questo è così importante il vaccino ed è importante averlo in tempi così brevi. Se pensiamo a quanto tempo ci è voluto per gli altri vaccini è una conquista della scienza".

"Oggi abbiamo un sistema che permette di condividere le informazioni e questo è importantissimo - ha proseguito Ilaria Capua - abbiamo una tecnologia che non c era 10 anni fa e si è messo il turno nella ricerca: è una grande vittoria ma non è la fine, è uno degli strumenti che useremo per rallentare la corsa del virus. La terza ondata è naturale che ci sarà, ma la potenza mi auguro che sarà attutita da tutto quello che avremo imparato e messo in pratica".