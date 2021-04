Covid-19, la Danimarca torna lentamente alla normalità 01 maggio 2021

(LaPresse) La Danimarca ha riaperto più velocemente di quanto inizialmente previsto, consentendo ai ristoranti di servire i clienti anche al chiuso, a condizione che siano stati vaccinati contro il coronavirus o possano mostrare un risultato negativo del test. Anche il limite di raduni pubblici all'aperto verrà portato da 10 a 50 persone. Per i ristoratori che avevano chiuso l'attività da dicembre, la riapertura è stata un momento di gioia. I tifosi di calcio potranno anche tornare negli stadi. Nel Paese la pandemia è stata in gran parte tenuta sotto controllo grazie a test intensivi e frequenti. È richiesto un test negativo per gli alunni delle scuole e per coloro che desiderano accedere ad attività indoor, inclusi i centri commerciali.