Covid 19, Conte: rispettare misure per evitare lockdown generale

Roma, 28 ott. (askanews) - Evitare il lockdown generalizzato: è questo l'obiettivo che il premier Giuseppe Conte sta cercando di portare avanti da giorni. E per contrastare l'impennata dei contagi da Covid, il ricorso è a lockdown locali.

"Se escludo un lockdown generalizzato? Noi stiamo lavorando per scongiurare un lockdown generalizzato, vogliamo evitare di ritrovarci di fronte a questa prospettiva. Per farlo dobbiamo operare adesso, come abbiamo fatto, con delle scelte dolorose, senza indugio. Non c'è una misura in questo momento che ci permette di rimettere sotto controllo la curva, che non abbia un impatto".

"Per evitare che la curva ci sfugga è indispensbile ridurre le principali occasioni di socialità, le tante occasioni di contatto che caratterizzano la nostra vita economica, sociale e culturale. Solo in questo modo potremo ottenere di decongestionare i trasporti pubblici, evitare assembramenti, ridurre o comunque diradare le occasioni id contatto necessarie e alleggerire il sistema di tracciamento, dei positivi e degli stretto contatto".

"Se rispettiamo queste misure abbiamo buone chance di affrontare dicembre con una certa serenità, senza avere un sistema sanitario sotto stress e allo stremo. In caso contrario ci ritroveremo più avanti di fronte alla necessità di operare un lockdown generalizzato, uno scenario che dobbiamo scongiurare e non possiamo permetterci di vivere.