Covid-19, Arcuri: dobbiamo muoverci tutti il meno possibile

Roma, 29 ott. (askanews) - "Dobbiamo tutti muoverci il meno possibile".

Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in conferenza stampa.

"Serve un nuovo patto di responsabilità ritrovata, serve un sacrificio ulteriore", ha aggiunto ricordando che "l'80 dei contagi avviene nelle famiglie, ma qualcuno nelle case il virus lo porta".

"Siamo in un dramma nuovo e diverso, solo tre settimane fa avevamo 3.337 contagi, oggi sono 26.831. Il virus si moltiplica, la sua crescita è impetuosa come non è mai

stata - ha detto Arcuri - in Italia i contagi sono aumentati di 8 volte rispetto ad appena 20 giorni fa e l'indice Rt raddoppia ogni settimana. E questa è la cruda e drammatica realtà dei numeri".

"I cittadini potranno chiedere al loro medico di andare a fare presso il loro studio o presso l'Asl il tampone e noi dobbiamo chiedere ai medici di curare il più possibile a casa, dotandoli dei mezzi per farlo - ha infine precisato - dobbiamo alleggerire la pressione che c'è negli ospedali".