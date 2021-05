Covid-19: altri 2.490 nuovi casi, 110 i decessi 24 maggio 2021

(LaPresse) Calano i nuovi casi di Covid in Italia, ma aumentano i decessi. Sono 2.490, infatti, i contagi registrati, oltre 1.500 in meno rispetto a ieri, con 107.481 tamponi. Il tasso di positività è al 2,3 per cento. 110 i morti, trentotto in più rispetto a ieri. Intanto gli scienziati del Comitato Tecnico Scientifico lanciano l'allarme: senza l'obbligo vaccinale, non sarà possibile fermare la pandemia. "Il virus è un problema di sanità pubblica ci vuole l'obbligo così come lo abbiamo avuto per il vaiolo e per la polio", sostiene il professor Sergio Abrignani, componente del Cts.