Covid-19, 31.084 nuovi contagi e 199 decessi nelle ultime 24 ore

Roma, 30 ott. (askanews) - Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Italia: 31.084 quelli registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di un record di tamponi oltre 215mila.

L'indice Rt nazionale è salito a 1,7, in uno scenario definito preoccupante dall'Istituto Superiore di Sanità. 199 i morti e 4.285 i guariti. Aumentano di 95 unità le terapie intensive, di 1030 i ricoveri. Il tasso di positività è al 14,5% (+1,1%).

Solo in Lombardia 8.960 i nuovi contagi, superati i 3.000 in Veneto e Campania, oltre 2.700 in Piemonte e Toscana, oltre 2.246 nel Lazio. Solo la Basilicata ha numeri a due cifre: 95 nuovi casi nelle ultime 24 ore.