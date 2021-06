Covid-19, 2.436 nuovi casi e 57 decessi. Tasso di positività all'1% 05 giugno 2021

Sono 2.436 i nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di 238.632 tamponi processati. Il tasso di positività è pari all'1%. I decessi sono 57. Ancora in calo i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Intanto la struttura del Commissario Figliuolo comunica che l'Italia è al secondo posto assoluto in Europa in termini di popolazione interamente vaccinata, subito dopo la Germania e davanti a Francia e Spagna. Ieri, inoltre, è stata raggiunta quota 600mila vaccinazioni in un solo giorno.