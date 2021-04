Costruzioni e Intermodalità

CONTENUTO PUBBLICITARIOUn focus sulle priorità di investimento e sulle occasioni da non perdere per recuperare il ritardo infrastrutturale e accelerare la ripartenza, con l'intervento istituzionale di Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Scopri di più 14:00 APERTURA DEI LAVORIa cura di Massimo ANTONELLI, AD Italia e Managing Partner area Mediterranea, EY14:10 INTERVENTO ISTITUZIONALEEnrico GIOVANNINI, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili14:25 IL RUOLO STRATEGICO DELLE INFRASTRUTTURE PER IL FUTURO DEL PAESEDialogo tra Paolo BOCCARDELLI, Direttore, LUISS Business Schoole Stefania RADOCCIA, Mediterranean Markets and Accounts Leader, EYModera Roberto ARDITTI, Presidente, Kratesis14:40 L'ATTRATTIVITÀ DELLE INFRASTRUTTURE ITALIANEa cura di Andrea SCIALPI, Infrastructure Italy Leader, EY● Laura PASCOTTO, Partner, F2i● Ivana SEMERARO, Partner, iCON Infrastructure● Alberto SIGNORI, Managing Director Energy & Infrastructure, KKRModera Anna MIGLIORATI, giornalista, Radio24 15:15 L'EVOLUZIONE DEL SETTORE E I NUOVI MODELLI COLLABORATIVI PER PIATTAFORMEIntervista a Donato IACOVONE, Presidente, Webuilda cura di Roberto ARDITTI, Presidente, Kratesis15:25 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀa cura di Claudio D'ANGELO, Transportation Italy Leader, EYIntervista a Roberto TOMASI, CEO, Autostrade per l'ItaliaIntervista a Francesco QUINTANO, Direttore Centrale Strategie, Pianificazione, Innovazione e Sostenibilità, Ferrovie dello Stato Italiane.Panel:● Armando BRUNINI, CEO, SEA● Smeraldo FIORENTINI, Direttore Generale Divisione Transportation & Logistics, Almaviva● Ugo SALERNO, Presidente e Amministratore Delegato, RINAModera Roberto ARDITTI, Presidente, Kratesis16:15 PORTI, INTERPORTI E LOGISTICA INTEGRATAa cura di Oriana GRANATO, Partner, EYIntervista a Daniele ROSSI, Presidente, AssoportiPanel:● Zeno D'AGOSTINO, AdSP Mare Adriatico Orientale● Umberto MASUCCI, Presidente, F2i Holding Portuale● Sergio PRETE, AdSP Mar Ionio● Paolo Emilio SIGNORINI, AdSP Mar Ligure OccidentaleModera Anna MIGLIORATI, giornalista, Radio2417:00 RIGENERAZIONE URBANA E NUOVI MODELLI DELL'ABITAREa cura di Marco DAVIDDI, Strategy and Transactions Mediterranean Leader, EYIntervista a Giuseppe SALA, Sindaco, Comune di MilanoPanel:● Ernesto ALBANESE, Presidente, CampusX, Manfredi CATELLA, CEO & Founder, COIMA● Giovanna DELLA POSTA, CEO, Invimit Sgr.● Modera Anna MIGLIORATI, giornalista, Radio2417:35 IL PUNTO DI VISTA DEI COSTRUTTORI ITALIANIa cura di Roberto TALOTTA, Partner, EY● Regina DE ALBERTIS, Presidente, ANCE Giovani● Francesca DE SANCTIS, CEO, De Sanctis Costruzioni● Michele PIZZAROTTI, Vice Presidente, Impresa PizzarottiModera Roberto ARDITTI, Presidente, Kratesis18:00 WRAP-UP EY E CHIUSURA LAVORIa cura di Davide BERGAMI, Business Development Mediterranean Leader, EY