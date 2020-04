Costa (Confindustria Romagna): così investiamo nel turismo per l’estate 2020 di Marco lo Conte 15 aprile 2020

“Andremo in spiaggia”, dice il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi. “Non prenotate vacanze” dice il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Messaggi contrastanti in vista di un'estate su cui molti contano per il dopo lockdown dovuto al coronavirus. Di certo sarà un'estate anomala, visto che le precauzioni anti coronavirus non saranno del tutto alle nostre spalle. Dal turismo l'Italia ricava il 5% del suo Pil, circa 80 miliardi di fatturato, e il 6 per cento di occupazione. Come si sta preparando l'industria turistica all'estate 2020? Se n'è parlato a Il Sole Risponde, il videoforum del Sole 24 Ore trasmesso sul sito web e sulle pagine social. Ospite di Marco lo Conte Beppe Costa di Confindustria turismo Romagna e a.d. di Costa Edutainment.