Cossu (Portale Sardegna): Il nodo banche per gli aiuti al turismo

Gli italiani guardano all'estate e sperano che l'emergenza coronavirus sia alle spalle quando si riuscirà ad andare in vacanza. Molte le incognite e prospettive fosche, soprattutto sulla presenza di turisti stranieri che difficilmente visiteranno aree come la Sardegna, isola che prova a organizzarsi in vista dell'estate. Gli operatori del settore provano a organizzarsi e pianificare gli interventi necessari, utilizzando dove possibile e tra molte difficoltà i bonus previsti dai decreti del governo. Se n'è parlato a Il Sole Risponde, il videoforum del Sole 24 Ore trasmesso sul sito web e sulle pagine social della testata. Ospite di Marco lo Conte Massimiliano Cossu, a.d. di Portale Sardegna, primo tour operator online dell'isola, quotato in Borsa all'Aim.